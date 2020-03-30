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В Казахстане ожидаются дожди

Прогноз погоды на три дня

Фото : Хабар 2430 марта 2020, 11:39

В Казахстане ожидаются дожди, сообщает zakon.kz.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты 31 марта будут определять погоду западных регионов Казахстана и по мере смещения в восточном направлении и остальной территории республики, южная же половина страны в течение всего периода будет находиться под влиянием Южного циклона. В связи с чем ожидаются дожди, на юге и юго-востоке республики сильные дожди с грозами, на северо-западе Казахстана в ночные часы осадки, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 м/с.


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