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Пик заболевания коронавирусом был 28 марта — Биртанов

За последние пять дней прирост составил порядка 30%.

Фото : Pixabay30 марта 2020, 19:41

Пик заболевания коронавирусом в Казахстане был 28 марта, когда за сутки выявили вирус почти у 80 человек, сообщил на брифинге министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видим сегодня ежедневные пики. В последние три дня мы видим от 30 до 80 случаев в день. 28 числа на сегодня было зарегистрировано за весь период пик 78 больных было в сутки зарегистрировано. Вчера 56, — сообщил Биртанов.

В целом, по его словам, средний прирост за последние 5 дней составляют порядка 30 % в сутки.

Эта ситуация характерна и для других стран. Наша с вами задача — ограничить прирост и новые случаи. Именно для этого был объявлен карантин и поэтому приняты меры по усилению карантина, — добавил министр.

Он отметил, что ежедневно регистрируются новые случаи, анализируются темпы прироста и общее количество случаев коронавирусной инфекции.

Хочу сказать, что мы очень тщательно изучали поведение инфекции и успехи в других странах. Прогнозируются и планируются мероприятия на уровня государства и правительства, — заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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