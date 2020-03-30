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Путин и Трамп обсудили коронавирус

А также затронули тему мирового рынка нефти.

Фото : пресс-служба Кремля30 марта 2020, 22:02

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и выразили серьезную обеспокоенность в связи с эпидемией.

Также президенты переговорили касательно мирового рынка нефти и договорились о поддержании сотрудничества по данному вопросу на уровне министров энергетики.

Кроме того, президенты в ходе разговора затронули ряд аспектов российско-американских отношений и договорились о поддержании личных контактов.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.


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