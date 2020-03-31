В Атырау тринадцатой заболевшей Covid-19 оказалась 49-летняя женщина

Она прибыла рейсом "Алматы-Атырау".

Тринадцатой заболевшей коронавирусом в Атырау оказалась 49-летняя женщина. Она чувствует себя хорошо, передает zakon.kz.

Женщина прибыла 21 марта рейсом "Алматы-Атырау", сообщили в Региональной службе коммуникаций.

Она изолирована и госпитализирована в инфекционный стационар. Состояние пациентки стабильное, чувствует себя хорошо.

Сейчас полиция ищет людей, которые с ней контактировали.

Состояние предыдущих двенадцати пациентов медики оценивают как стабильное, у двоих госпитализированных отмечается легкий кашель.

Накануне, 30 марта, Атырау закрыли на карантин.

В Казахстане на 09.40 часа 31 марта число зараженных достигло 325 человек. Из них выздоровели 21 человек, скончался один.

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