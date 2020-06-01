Последует ли за эпидемией массовый голод?

ООН предупредила о росте числа голодающих вдвое.

Мир ожидает глобальный продовольственный кризис. Такой прогноз сделал главный экономист продовольственной программы ООН Ариф Хусаин, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", по оценке экспертов программы, в 2020 году от голода будут страдать 265 млн человек — вдвое больше, чем в прошлом году. Проблема недоедания может стать актуальной из-за резкого обеднения граждан.

Сейчас в продовольственной программе ООН считают, что главные угрозы могут возникнуть в разрыве товарных цепочек и сокращении производства продуктов питания, что может вызвать дефицит продовольствия по всему миру. В пример приводятся, в частности, ограничения на экспорт некоторых продовольственных товаров, которые ввели этой весной многие государства, опасаясь роста цен на внутреннем рынке (в частности, Румыния, Россия, Казахстан и Вьетнам).

Ограничения и вирус

Тем не менее, на сегодняшний день ситуация с наличием продовольствия в мире далека от кризисной. Это видно в том числе и по ценам на большинство продуктов питания — за последние месяцы они находятся скорее в отрицательной зоне. Пшеница, к примеру, как держалась в диапазоне от $180 до $200 за тонну, так держится и сейчас. Некоторый рост цен на свинину произошел из-за вызванного АЧС спада поголовья в Китае, но к настоящему моменту этот показатель стабилизировался.

Маловероятно, что карантинные меры серьезно ударят по сельскому хозяйству. Ни в одной стране мира не ввели значительных ограничений на работу и перемещения фермеров.

Что касается ограничений на внешнюю торговлю, то стоит отметить, что по данным на конец мая большинство экспортеров не ввели каких-либо запретов, остальные же скоро их отменят. Таким странам как США, Канада, Австралия и Аргентина, у которых экспорт зерновых составляет более 50% от внутреннего потребления, вводить ограничения и вовсе бессмысленно при любом развитии событий.

В свою очередь, импортеры, и без того медленно, но верно наращивающие стратегические запасы продовольствия последние 10–15 лет (глобальные запасы риса выросли с 90 млн т в 2005 году до 150 млн т в начале 2020-го), этой весной предприняли серьезные усилия, чтобы обезопасить себя от неприятностей.

Тем не менее, определенные проблемы могут возникнуть с распределением. В ряде стран жесткий режим карантина привел к недостатку рабочих рук в торговом секторе небольших и удаленных населенных пунктов, при том что их население выросло — многие трудовые мигранты возвращаются домой из мегаполисов. В той же Индии оказались закрыты свыше 7 тыс. продовольственных рынков, где значительная часть населения покупает продукты. Фермеры, собравшие богатый урожай этого сезона, в свою очередь, не знают, когда и кому они смогут его реализовать.

Но самой большой потенциальной опасностью являются не столько логистические проблемы и уж точно не нехватка еды как таковой, а резкое падение доходов граждан. Для большинства жителей богатых стран или государств со средним ВВП на душу это означает затягивание поясов — но речь идет о непродовольственных товарах. Для бедных же стран — в основном азиатских и африканских — это может означать сокращение рациона у немалой части жителей, лишившихся работы. Здесь все будет зависеть от реакции властей и их способности накормить население, оказавшееся главной жертвой беспрецедентного в новейшей истории кризиса.

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