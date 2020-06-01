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Токаев пожелал Пашиняну скорейшего выздоровления

Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал в Facebook пост о том, что у него и у его семьи подтвердился коронавирус.

Фото : Акорда1 июня 2020, 16:08

Президент Казахстана пожелал премьер-министру Армении скорейшего выздоровления, передает zakon.kz.

Желаю скорейшего выздоровления Премьер-министру Армении Н. Пашиняну. Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении, - написал Касым-Жомарт Токаев в твиттере.

Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал в Facebook пост о том, что у него и у его семьи подтвердился коронавирус.


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