Казахстанские справки о сдаче теста на коронавирус недействительны за рубежом

Минздрав Казахстана прорабатывает данный вопрос со странами ЕАЭС.

Казахстанские справки о сдаче теста на коронавирус пока недействительны за рубежом. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Да, к сожалению сегодня нет договоренностей между странами Евразийского экономического союза о том, чтобы справки признавались. Но в рамках совета главных государственных санврачей этот вопрос поднимается и обсуждается, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

На уточняющий вопрос модератора о том, будет ли признаваться, к примеру, справка о сдаче теста на КВИ в России, главный санврач ответила: "Пока нет, но вопрос обсуждается".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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