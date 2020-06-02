Казахстанские справки о сдаче теста на коронавирус недействительны за рубежом
Минздрав Казахстана прорабатывает данный вопрос со странами ЕАЭС.
Фото : s0.rbk.ru2 июня 2020, 16:13
Казахстанские справки о сдаче теста на коронавирус пока недействительны за рубежом. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
Да, к сожалению сегодня нет договоренностей между странами Евразийского экономического союза о том, чтобы справки признавались. Но в рамках совета главных государственных санврачей этот вопрос поднимается и обсуждается, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.
На уточняющий вопрос модератора о том, будет ли признаваться, к примеру, справка о сдаче теста на КВИ в России, главный санврач ответила: "Пока нет, но вопрос обсуждается".
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025537-2baeef461db1c529ffd6dfb1e25fbc83
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...