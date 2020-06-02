Сфера торговли Нур-Султана устраняет связанные с несоблюдением сантребований замечания

Главный специалист отдела торговой сферы и услуг управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Азамат Рашитов объясняет предпринимателям, что в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана четко прописаны требования, которые незамедлительно должны соблюдать все торговые объекты.

Риск нарушения режима карантина чреват для предпринимателей приостановлением их деятельности, а значит и серьезными убытками, передает официальный сайт столичного акимата.

Деятельность объектов предпринимательства после возобновления их работы находится под постоянным контролем городских властей. Мониторинговая группа проводит ежедневные рейды по торговым точкам города. Делается это для обеспечения безопасности продавцов и покупателей, ведь карантин продолжается, а значит опасность заражения коронавирусной инфекцией есть.

Главный специалист отдела торговой сферы и услуг управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Азамат Рашитов объясняет предпринимателям, что в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана четко прописаны требования, которые незамедлительно должны соблюдать все торговые объекты.

Главный специалист отдела торговой сферы и услуг управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Азамат Рашитов объясняет предпринимателям, что в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана четко прописаны требования, которые незамедлительно должны соблюдать все торговые объекты.

Конечно же, это касается ношения масок, наличия антисептиков и санитайзеров, измерения температуры при входе, соблюдения социальной дистанции. Сегодня мы приехали в торговый дом "Евразия". 29 мая мы провели здесь рейд и выявили недоработки, которые они должны были устранить за определенное время, – говорит А. Рашитов.

В ходе рейда выявлены недочеты, в основном в части соблюдения социальной дистанции, измерения температуры на входе.

Наши арендаторы проинструктированы по соблюдению санитарных норм. Наша администрация также осуществляет контроль. Регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. По мере возможности контролируем масочный режим. Мы оставляем за собой право не впускать покупателей, если они не хотят носить маски или отказываются пройти измерение температуры. Арендаторы назначили ответственных за наличие антисептиков и санитайзеров, – рассказал, в свою очередь, представитель юридической службы ТЦ "Евразия" Артем Куткин.

За период проведения рейдовых мероприятий мониторинговой группой было проверено 500 объектов. По 174 из них выявлены замечания, 71 объект был закрыт.

И это действует. По словам Рашитова, каждый из 71 объекта замечания устранил и возобновил свою работу.

Мониторинговая группа, помимо направленных рейдовых мероприятий, отрабатывает жалобы, поступающие от столичных жителей. Сейчас ведется комплексная работа. Карантин еще никто не отменял. Это безопасность не только посетителей этих объектов, но и самих сотрудников, – резюмировал Рашитов.

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