100% выигрыши на спортивных ставках обещал 19-летний мошенник в Алматы

При вложении минимального взноса от 25 тысячи тенге он уверял, что доход будет достигать от 310 тысячи тенге и выше.

В Алматы задержан мошенник, почти в течение года обманывавший горожан через социальную сеть Instagram, передает zakon.kz.

Как сообщает Polisia.kz, с середины 2019 года данный мужчина 2001 года рождения, вел страницу в сети “Instagram”, направленную на раскрутку и приумножение денежных средств. При вложении минимального взноса от 25 тысячи тенге он уверял, что доход будет достигать от 310 тысячи тенге и выше.

Суть, так называемой, “раскрутки”, заключалась в следующем: заинтересованный “клиент” отправляет денежные средства на “киви-кошелек”, указанный администратором страницы. Последний, в свою очередь, якобы, должен был приумножить капитал клиента, путем ставок на спортивные события. Якобы, у него имеется информация о подкупных матчах и вероятность выигрыша ровна 100%, необходимы только вложения.

19-летний злоумышленник вел разговоры аудиосообщениями и в качестве гаранта скидывал фото с документами другого человека. Как ни странно, его жертв это убеждало. Видимо, соблазн пассивного и быстрого заработка преобладал перед рациональным пониманием того, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Жертвы мошенника скидывали ему на “киви-кошелек” разные суммы, в надежде обогатиться, но в результате уже через несколько минут не могли связаться с ним. На данный момент подозреваемый М., задержан. В отношении него проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по статье 190 УК РК (Мошенничество)“, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

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