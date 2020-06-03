Назначен первый вице-министр труда и социальной защиты населения

Им стал Акмади Сарбасов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Сарбасов Акмади Адилович назначается на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz.

Акмади Сарбасов родился в 4 октября 1977 году в Западно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби (1999)

Политология

· Евразийский гуманитарный Университет (2001)

Юрист

· Центрально-Казахстанская Академия (2013)

Менеджмент

· Тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), (г. Турин, Италия) (2011)

· Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета

· Школа государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013)

Трудовой стаж:

· Специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела контроля, анализа за нормативными правовыми актами Департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных государственных органов Министерства юстиции Республики Казахстан (1999-2005);

· Заместитель директора департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, директор юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2005-2013);

· Председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальный защиты населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (08.2013-08.2014);

· Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан - Главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (08.2014-04.2019), Министерства труда и социальной защиты населения РК (01.2017-04.2019);

· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (с 04.2019)

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