Сагинтаев попросил Мамина поставить точку в судьбе Кок-Жайлау
Много разговоров - аким.
Фото : newtimes.kz3 июня 2020, 17:45
Аким Алматы сообщил, что обратился с письмом на имя Аскара Мамина с просьбой вернуть земли Кок-Жайлау, сообщает zakon.kz.
Бакытжан Сагинтаев в своем twitter отметил, что регулярно встречается с экологами.
Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка, - написал он.
Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя Премьер-Министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) June 3, 2020
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