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Сагинтаев попросил Мамина поставить точку в судьбе Кок-Жайлау

Много разговоров - аким.

Фото : newtimes.kz3 июня 2020, 17:45

Аким Алматы сообщил, что обратился с письмом на имя Аскара Мамина с просьбой вернуть земли Кок-Жайлау, сообщает zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев в своем twitter отметил, что регулярно встречается с экологами.

Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка, - написал он.


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