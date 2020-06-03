Сагинтаев попросил Мамина поставить точку в судьбе Кок-Жайлау

Много разговоров - аким.

Аким Алматы сообщил, что обратился с письмом на имя Аскара Мамина с просьбой вернуть земли Кок-Жайлау, сообщает zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев в своем twitter отметил, что регулярно встречается с экологами.

Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка, - написал он.

Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя Премьер-Министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) June 3, 2020

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