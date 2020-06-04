Как в Алматы отметили День государственной символики

Алматинцы в честь праздника вывешивали флаги на фасадах зданий.

4 июня в Казахстане отмечают День государственной символики Казахстана. Zakon.kz показывает, как он прошел в Алматы.

В 1992 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал законы о государственном флаге, гербе и гимне. С тех пор прошло 28 лет.

Сегодня, 4 июня, в Алмалинском, Алатауском, Ауэзовском, Жетысуском, Медеуском, Наурызбайском районах повесили флаги Казахстана.

На Арбате сотрудники акимата и волонтеры раздавали горожанам флажки. Затем пели гимн Казахстана.

Казахстанцы в честь праздника прокатились с флагами на конях в национальной казахской одежде. К ним подключились байкеры и автолюбители.

Кроме того, алматинцы вывешивали флаги Казахстана на фасадах зданий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!