Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Логику послаблений карантина объяснил Биртанов

Мы не можем ориентироваться на другие страны за рубежом - министр.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 18:04

Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил логику снятия карантина, передает zakon.kz.

По его словам, все зависит от темпов распространения.

Количество важный признак, но неосновной. Ежедневно регистрируется десятки тысяч и сотни умерших в некоторых странах за рубежом. Мы говорим что у нас спад не идет, хотя цифры ниже. В Казахстане заболеваемость отслеживается на 100 тысяч населения. 30 человек на 100 тысяч - у нас пока активная заболеваемость, - сказал министр.

Логика смягчения или ужесточения мер, по словам Биртанова, зависит от роста или снижения.

Но мы не снимем меры пока рост не прекратится в ноль. Это регулирование по спектру. Чем больше рост, тем жестче меры. Мы не можем просто следом копировать за другими странами. Поэтому я считаю, что наши эпидемиологи принимают очень взвешенное решение совместно с местными исполнительными органами, - подчеркнул Биртанов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты