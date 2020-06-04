Логику послаблений карантина объяснил Биртанов

Мы не можем ориентироваться на другие страны за рубежом - министр.

Фото : Pixabay

Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил логику снятия карантина, передает zakon.kz. По его словам, все зависит от темпов распространения. Количество важный признак, но неосновной. Ежедневно регистрируется десятки тысяч и сотни умерших в некоторых странах за рубежом. Мы говорим что у нас спад не идет, хотя цифры ниже. В Казахстане заболеваемость отслеживается на 100 тысяч населения. 30 человек на 100 тысяч - у нас пока активная заболеваемость, - сказал министр. Логика смягчения или ужесточения мер, по словам Биртанова, зависит от роста или снижения. Но мы не снимем меры пока рост не прекратится в ноль. Это регулирование по спектру. Чем больше рост, тем жестче меры. Мы не можем просто следом копировать за другими странами. Поэтому я считаю, что наши эпидемиологи принимают очень взвешенное решение совместно с местными исполнительными органами, - подчеркнул Биртанов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке