В Алматы начинается новый этап массовой дезинфекции

Завершается 21-й этап дезобработки.

В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина усиливается работа по дезинфекции мест массового скопления и общественных пространств, сообщает zakon.kz.

С завтрашнего дня начинается новый этап по масштабной дезинфекционной обработке всех общественных мест города. Акцент будет сделан на обработке мест массового скопления населения, таких как площади, улицы, парки, скверы, пешеходные зоны и т. д. В этой связи с утра 6 июня дезинфекционная работа начнется с центральных площадей, магистральных улиц, дорог, тротуаров, скверов и пешеходных зон. Таким образом, по данным Управления жилищной политики Алматы, центр города будет ограничен для дезинфекции.

В связи с проводимыми работами Управление жилищной политики Алматы просит горожан воздержаться от посещения мест массового скопления, чтобы не создавать помех работе дезинфекторов и спецавтотранспорта.

С начала введения режима карантина в Алматы в соответствии с поручением Главного государственного санитарного врача города ведется системная работа по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди горожан.

В связи с послаблением режима карантина наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Горожане стали массово посещать общественные места – площади, пешеходные зоны, парки и скверы. При этом нарушаются правила санитарной безопасности: не носятся маски, не соблюдается социальная дистанция. Места массового скопления являются потенциально опасными, так как вирус оседает на различных поверхностях, – отметили в Управлении жилищной политики Алматы.

Несмотря на то что средства, применяемые для дезинфекции, относятся к 4-му классу малоопасных веществ, сохраняется требование: в течение 5 часов не выходить из дома и не посещать обработанные места. В целях личной безопасности, а также с целью сохранения здоровья близких, особенно детей и пожилых людей, просим не посещать данные места в период и после обработки.

В работе по обработке общественных пространств задействовано 1200 рабочих и 135 единиц спецтехники.

Для справки:

С начала введения режима карантина в городе ведется системная работа по дезинфекции по следующим направлениям:

- Подрядные организации Управления жилищной политики 2 раза в неделю проводят дезинфекцию порядка 24 тыс. подъездов и более 4 тыс. дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Каждый день, кроме воскресенья, в обработке многоквартирных жилых домов задействованы около 450 дезинфекторов в составе 65 бригад.

Ежедневно используется порядка 75 тыс. литров готового раствора, а в целом уже применено свыше 4,3 млн литров готового раствора.

Завтра завершается 21-й этап дезобработки. Данная работа будет продолжена.

Также проводится ежедневная дезобработка очаговых подъездов, где отдельно задействованы по 3 человека в каждом районе.

Силами коммунальных служб производится дезинфекция остановок, урн, скамеек, надземных и подземных переходов, а также объектов торговли, территорий медицинских учреждений и т. д. Кроме того, проводится ежедневная обработка контейнерных площадок, где задействованы 85 дезинфекторов.

Также согласно графику, проводится поэтапная дератизация контейнерных площадок.

Ведется дезинфекционная обработка общественных пространств. В целом с начала действия режима чрезвычайного положения использовано 27 млн 250 тыс. литров готового дезинфекционного раствора, в среднем это 500 тыс. литров в день на обработку скверов, парков, пешеходных зон и т. д.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!