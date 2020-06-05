Чемпионка Европы по настольному теннису выпала из окна и погибла
Обстоятельства смерти теннисистки выясняются.
Фото : ВК5 июня 2020, 18:41
Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки упала с 16 этажа дома в Кишиневе, сообщает zakon.kz.
Обстоятельства смерти теннисистки выясняются.
По информации "Регион Online", ее семья не верит в версию о самоубийстве. Родственники убеждены, что это произошло случайно.
Елизавета Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии.
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