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Чемпионка Европы по настольному теннису выпала из окна и погибла

Обстоятельства смерти теннисистки выясняются.

Фото : ВК5 июня 2020, 18:41

Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки упала с 16 этажа дома в Кишиневе, сообщает zakon.kz.

Обстоятельства смерти теннисистки выясняются.

По информации "Регион Online", ее семья не верит в версию о самоубийстве. Родственники убеждены, что это произошло случайно.

Елизавета Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии.


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