В Алматы ЕНТ проведут в 6 вузах – будут соблюдены строгие меры безопасности

Учащимся и родителям необходимо обратить внимание на правила поведения на ЕНТ.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева заместитель акима Ержан Бабакумаров в режиме видео-конференц-связи провел совещание с ректорами вузов по вопросам проведения предстоящего Единого национального тестирования, сообщает zakon.kz.

В работе совещания приняли участие руководитель городского Управления образования Л. Жылкыбаева, Главный государственный санитарный врач Алматы Ж. Бекшин, а также представители всех отраслевых ведомств, ответственных за ЕНТ и обеспечение соблюдения мер безопасности во время его проведения.

Главная цель встречи – рассмотреть готовность к ЕНТ и обеспечению всех мер безопасности в пунктах его проведения.

В Алматы ЕНТ планируют сдавать 14 972 человека, в том числе 9 047 выпускников текущего учебного года и 5 925 – это выпускники прошлых лет, а также колледжей. Формат проведения тестирования остается прежним.

С 20 июня по 5 июля ЕНТ в Алматы будет проходить на базе шести вузов: Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Университет Международного бизнеса, Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Казахский Национальный женский педагогический университет, Университет "Нархоз".

В ходе совещания внимание акцентировано на важности строгого соблюдения усиленных санитарно-эпидемиологических требований, необходимых для недопущения заражения коронавирусной инфекцией. В частности, рассмотрены вопросы системы фильтрации потока участников ЕНТ и привлекаемых работников в целях недопущения лиц с проявлениями признаков острых респираторных и других инфекционных заболеваний; соблюдения социальной дистанции и выстраивания маршрута следования в/из аудитории с учетом недопущения скученности; а также обеспечения исправного функционирования системы вентиляции внутри аудиторий.

В соответствии с утвержденным алгоритмом в пунктах проведения ЕНТ будут соблюдены следующие меры:

- сокращение количества тестируемых в аудиториях в 2 раза (на 50%);

- расстояние между тестируемыми при запуске, а также при проведении ЕНТ будет составлять не менее 1,5-2 метров, будут установлены ограничительные ленты;

- пункты проведения ЕНТ будут обеспечены тепловизорами для проверки тестируемых, членов государственной комиссии и дежурных, медпункта, дезинфицирующими тоннелями, санитайзерами, дезинфицирующими ковриками для обуви, масками и перчатками. В случае выявления симптомов в сопровождении медработников лица будут направлены в медучреждения для последующего осмотра. Для этого по периметру вузов будут работать дежурные службы скорой медицинской помощи.

- все участники ЕНТ будут обеспечены медицинскими масками, бутилированной водой и одноразовыми стаканами;

- в аудиториях будет бесперебойно работать вентиляция и система кондиционирования воздуха (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с соблюдением режима проветривания помещений каждые 1,5-2 часа. В теплое время тестирование будет проводиться в аудиториях при открытых фрамугах и форточках;

- обеспечение обработки помещений, дверных ручек, поручней, перил лестничных маршей, подоконников, рабочих поверхностей столов, стульев и др. - не реже 2 раз в день будет проводиться влажная уборка всех аудиторий с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- обеспечение соответствующих условий для соблюдения личной гигиены работниками и выпускниками школ (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец или электрополотенец, санитайзеров и др.), соблюдение правил утилизации использованных масок.

Кроме того, будут предусмотрены места ожидания для сопровождающих лиц и родителей участников ЕНТ. Вместе с тем для недопущения большого скопления людей родителям даны рекомендации не сопровождать детей на ЕНТ, для них в режиме онлайн будут организованы прямые трансляции из аудитории.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений соответствующим управлениям для обеспечения исполнения вышеуказанных требований.

Согласно правилам проведения единого национального тестирования, в целях обеспечения прозрачности и объективности результатов пункты проведения ЕНТ будут обеспечены видеокамерами, обеспечивающими контроль за ходом ЕНТ и онлайн-трансляцию. При этом будут предусмотрены резервные оснащенные аудитории.

Учащимся и родителям необходимо обратить внимание на следующие правила поведения на ЕНТ:

- при обнаружении у поступающего запрещенных предметов в ходе запуска на тестирование поступающий не допускается на данное тестирование, а также на последующие ЕНТ в текущем году;

- в случае обнаружения у поступающего запрещенных предметов во время ЕНТ результаты тестирования аннулируются и поступающий не допускается на ЕНТ в текущем году;

- поступающий, вовлекший "подставное лицо" на ЕНТ, не допускается на тестирование в текущем году;

- после завершения ЕНТ до 25 августа календарного года будет производиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения у поступающего использование запрещенных предметов результаты ЕНТ и конкурса будут аннулированы.

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