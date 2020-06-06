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НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции

Планируется, что он будет размером с небольшую квартиру-студию и обеспечит совместно с кораблем Orion обитаемую среду для людей.

Фото : Pixabay6 июня 2020, 09:39

НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, передает zakon.kz.

Контракт на разработку и строительство получило дочернее предприятие Northrop Grumman Space — базирующаяся в Виргинии компания Orbital Science Corporation.

Сумма контракта включает разработку дизайна жилого и логистического блока (Habitation and logistics outpost, HALO) станции. Ожидается, что его представят до конца нынешнего года.

HALO, по проекту, станет местом проживания экипажа по прибытии на окололунную станцию. Планируется, что он будет размером с небольшую квартиру-студию и обеспечит совместно с кораблем Orion обитаемую среду для людей. Подробности о жилом модуле окололунной станции станут известны после утверждения проекта НАСА, но до начала его производства.


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