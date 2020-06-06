Аскар Мамин провел заседание Госкомиссии по модернизации экономики

В организации сборки автобусов и спецтехники "Yutong" инвестируют 22 млрд тенге.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Рассмотрены вопросы реализации крупных промышленных проектов на базе бывшего завода резинотехнических изделий (РТИ) в г. Сарань Карагандинской области.

В частности, планируется организация сборки автобусов и спецтехники марки "Yutong". Объем инвестиций в проект составит 22 млрд тг, проектная мощность предприятия – 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта в год.

Одновременно будет налажено производство автомобильных шин марки "Doublestar". В проект планируется инвестировать 56 млрд тг и ежегодно производить 3 млн шин для легкового транспорта и 500 тыс. шин для коммерческой техники.

Кроме того, на площадке РТИ будет создан комплекс готовых производственных помещений (Ready Built Factory) для реализации малыми предпринимателями индустриальных проектов, в том числе комплектующих и компонентов.

Участники заседания также рассмотрели вопросы оказания государственной поддержки инвесторам агрохолдингов Северо-Казахстанской и Костанайской областей, реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и др.

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