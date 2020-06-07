Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн

Среди всех стран мира по количеству зараженных по-прежнему лидирует США.

Число зараженных с начала пандемии коронавируса в мире превысило 7 млн человек, сообщает zakon.kz.

Это следует из данных статистического сайта Worldometer.

Среди всех стран мира по количеству зараженных по-прежнему лидирует США — здесь зафиксирован 1 млн 988 тысяч 591 случай заболевания, умерли 112 тысяч 99 человек.

На втором месте Бразилия: 676 тысяч 494 заразились и 36 тысяч 44 умерли. На третьем — Россия: 467 тысячи 673 заразились и 5 тысяч 859 умерли (по официальным данным).

Как уже писалось ранее, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество погибших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 400 тысяч человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировали в США, где жертвами инфекции стали более 109,8 тысяч человек, Великобритании - почти 40,6 тысяч умерших и Бразилии - более 35,9 тысяч погибших.

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