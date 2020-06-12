Владельцам армянских авто, завезенных после 1 февраля, придется платить налоги в двух странах

Мы на этот счет сейчас уже ведем переговоры с армянской стороной - министр финансов.

Могут ли казахстанцы ввозить армянские автомобили на территорию РК, и какие ограничения действуют в отношении армянских и киргизских авто, рассказал на отчетной встрече с населением министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает zakon.kz.

Для тех машин, которые успели завезти до 1 февраля (2020 года) уже определенные решения есть, постановление правительства принято. То есть они встанут на временный учет и получат желтые номера, и будут платить транспортный налог. Мы со стороны министерства финансов будем контролировать, - сказал он.

Что касается тех граждан, которые завезли после 1 февраля, то, по его словам, им придется полностью оплатить таможенную пошлину, предусмотренную законодательством, утилизационный сбор и другие сборы.

Есть еще такие опасения, что налоги могут быть, налоговые обязательства могут возникнуть и со стороны органов госдоходов Армянской Республики. Мы на этот счет сейчас уже ведем переговоры с армянской стороной, чтобы те машины, которые ездят на нашей территории, хозяева платили налоги у нас, - добавил Жамаубаев.

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