Владельцам армянских авто, завезенных после 1 февраля, придется платить налоги в двух странах
Мы на этот счет сейчас уже ведем переговоры с армянской стороной - министр финансов.
Фото : msn.com12 июня 2020, 16:08
Могут ли казахстанцы ввозить армянские автомобили на территорию РК, и какие ограничения действуют в отношении армянских и киргизских авто, рассказал на отчетной встрече с населением министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает zakon.kz.
Для тех машин, которые успели завезти до 1 февраля (2020 года) уже определенные решения есть, постановление правительства принято. То есть они встанут на временный учет и получат желтые номера, и будут платить транспортный налог. Мы со стороны министерства финансов будем контролировать, - сказал он.
Что касается тех граждан, которые завезли после 1 февраля, то, по его словам, им придется полностью оплатить таможенную пошлину, предусмотренную законодательством, утилизационный сбор и другие сборы.
Есть еще такие опасения, что налоги могут быть, налоговые обязательства могут возникнуть и со стороны органов госдоходов Армянской Республики. Мы на этот счет сейчас уже ведем переговоры с армянской стороной, чтобы те машины, которые ездят на нашей территории, хозяева платили налоги у нас, - добавил Жамаубаев.
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