В Казахстане заявили о создании нового движения

Мы считаем, что в Казахстане все процессы должны проходить в рамках демократии и плюрализма мнений - Саиров.

Казахстанцы выбирали всегда эволюционный путь развития, поэтому лига сторонников Nur Otan будет исходить из принципа, что решение непростых процессов должны строиться вокруг реальной политической силы, заявил на брифинге директор института Евразийской интеграции, кандидат политических наук Ерлан Саиров, передает корреспондент zakon.kz.

Объявляем о создании движения лига сторонников партии Nur Otan. Мы считаем, что в Казахстане все процессы должны проходить в рамках демократии и плюрализма мнений. Более того, мы - считаем, что альтернативы демократии в Казахстане нет, но все процессы, стремление к демократии должны проходить в эволюционном направлении. Не должно быть никаких политических экстримов, - заявил Саиров.

Он добавил, что в Казахстане много социальных и экономических проблем, а одна из самых главных – отсутствие социальной справедливости.

У нас парадоксальная ситуация заключается в том, что государство богатое, а народ бедный. У нас очень большая проблема с безработицей. 2,1 млн человек самозанятые, более 400 тыс. человек официально безработные, более 30 % трудоспособного населения находятся за рамками официальных и социальных трудовых процессов в нашей стране. У нас остро стоит проблема бедности. 19 % населения страны – бедные, а бедность, как известно, очень дорого обходятся государству, - подчеркнул политолог.

Останавливаясь на проблемах села в качестве примера он сказал, что Израиль, где всего 8 млн жителей, производит продукции сельского хозяйства на 6 млрд долларов, а Казахстан, имея громадную территорию и большой потенциал, на экспорт выпускает продукцию сельского хозяйства на 800 млн долларов.

Разницу вы чувствуете. Поэтому перед партией Nur Otan мы будем ставить духовно-нравственные вопросы и будем требовать их решения. Хочу отметить, что лига сторонников, смысл политического процесса мы видим без скачков турбулентности, системном продвижении в сторону демократии без раскачивания фундамента государственности, - заключил Саиров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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