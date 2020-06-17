30% излечения от коронавируса зависит от хорошего сна - инфекционист

Также специалист отметила, что не стоит впадать в панику.

30 % излечения от коронавируса зависит от хорошего сна, сообщила в ходе онлайн брифинга ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz.

Если температура 38 и выше, чувствуете дискомфорт, то примите парацетомол. Конечно, нужно пить больше жидкости. Если клиника проявилась, нужно принимать жидкость, хорошо питаться, обязательно принимать белки. Если появиться потливость, то менять одежду. По данным ученых, 30 % излечения – хороший сон. То есть нужно максимально выспаться, отдохнуть, не впадать в панику, — сказала Баешева.

По ее словам, не стоит бегать по поликлиникам или звонить в скорую помощь и паниковать.

Из-за паники тяжелые пациенты могут оказаться без помощи, потому что кто-то будет кричать на конце другой трубки с требованием приехать к нему. Поэтому нужна солидарная и социальная активность. Сейчас нужно осознать ситуацию, принять, относиться к этому спокойно. Поэтому не чувство страха должно нами двигать впереди, — добавила инфекционист.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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