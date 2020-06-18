Дмитрий Баландин и Юлия Галышева дарят айфоны на Олимпийский день

Достаточно записать видео, на котором вы повторяете движения наших чемпионов.

Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин и чемпионка мира, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр по фристайлу-могулу Юлия Галышева в честь Олимпийского дня запустили флешмоб, передает zakon.kz.

Именитый атлет выложил на своей личной странице в сети Instagram видео TikTok, на котором он повторяет движения из 6 популярных олимпийских видов спорта. Баландин изобразил бокс, карате, стрельбу из лука, фехтование, плавание и баскетбол.

Главное, что мы хотим сказать поклонникам спорта по всему миру – в условиях пандемии, в это непростое время мы можем противостоять коронавирусу, только находясь в хорошей физической форме. Спорт – это преодоление недугов, это сильный иммунитет, это здоровая нация. Также мы хотим привлечь детей к занятию спортом. Еще мы призываем всех соблюдать все меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Карантин еще не закончился, - считает обладатель золота Игр в Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрий Баландин.

Его поддержала Юлия Галышева, выложив похожее видео в своем Instagram. В описании спортсмены призывают подписчиков поддержать инициативу, и 23 июня, когда во всем мире отмечается Олимпийский день, с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 4 участника флешмоба, кому достанется новенькие iPhone.

Чтобы выиграть, вам нужно будет повторить движения, показанные нашими чемпионами под этот трек, а в конце добавить движение своего вида спорта, затем выложить видео на своей страничке в сети Instagram или TikTok, отметить Дмитрия Баландина и Юлию Галышеву и официальный аккаунт Национального олимпийского комитета Казахстана – @olуmpickz. Также необходимо указать хэштеги - #teamKZ, #ДвигайсяСнами, #OlympicDay.

Креатив приветствуется, можно дать волю своей фантазии и импровизировать.

Спортсмены также призывает на видео быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

В этом году празднование Олимпийского дня в Казахстане проходит под девизом "Олимпиада начинается с детства", очень много активностей НОК приготовил специально для детей и молодёжи. Поэтому мы решили, что будет логично разговаривать на их языке. Мы сами активные пользователи социальных сетей, и делимся там своими идеями с детьми и молодежью. Сейчас очень популярна платформа TikTok, которая лучше всего подходить для призыва к занятию спортом, - сказала Юлия Галышева.

В Национальном олимпийском комитете Казахстана с большим интересом отнеслись к инициативе спортсменов и поддержали идею. Спонсор проекта - национальная лотерея "Satty Zhuldyz" предоставили призы для конкурса.

Как считает генеральный секретарь НОК Андрей Крюков, с помощью такие флешмобов наши именитые спортсмены, олимпийские чемпионы устанавливают прямой диалог с югными казахстанцами.

В прошлом они сами были такими же детьми, талант которых увидели родители, отвели в секцию к опытным тренерам. Медаль Олимпиады в свою очередь – это многолетняя работа команды и семьи спортсмена, годы тренировок, которые начались ещё в детстве. Здесь очень важно отметить, что без развитого массового спорта, и самое главное детского спорта не возможны результаты в спорте высших достижений, ведь звёздами спорта, чемпионами Олимпиады не рождаются, ими становятся. Cила духа, самодисциплина, умение ставить и достигать цели – вот качества которые помогают преодолевать себя спортсмену каждый день. Детский спорт развивает именно эти качества, учит ребенка быть сильным духом, трудится и не боятся трудностей. Всё это очень пригодится им в будущей жизни, даже если они и не станут большими спортсменами, поэтому сегодня наши чемпионы становятся ближе к детям, передают им свой опыт, делятся секретами своих побед, - подчеркнул Андрей Крюков.

Напомним, что это не единственный конкурс с ценными призами. Советуем болельщикам внимательно следить за сайтом НОК www.olympic.kz и аккаунтами олимпийцев в социальных сетях, где будут запущены серия конкурсов и викторин, в которых можно выиграть призы и подарки от Национального Олимпийского комитета Казахстана. Поучаствовать в викторинах можно будет вплоть до 23 июня.

Олимпийская семья Казахстана приглашает всех казахстанцев принять активное участие и стать частью мирового Олимпийского движения. В этом году череда мероприятий посвященных Международному Олимпийскому дню перенесена в цифровой формат. К спортивному событию подключаются международные федерации и другие спортивные организации.

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