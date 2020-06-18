Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кандидат в президенты Беларуси задержан для допроса

Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.

Фото : gazeta.by18 июня 2020, 18:50

В Беларуси кандидата в президенты страны Виктора Бабарико, об исчезновении которого сегодня, 18 июня, сообщил его штаб, Белорусский департамент финансовых расследований задержал для допроса, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в ведомство. Поводом для задержания, как указывает издание, является "неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов" в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.

В то же время штаб кандидата сообщает об обысках в его доме. Также накануне в среду был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 тысяч рублей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты