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Сотрудники КНБ пожелали скорейшего выздоровления Назарбаеву

Коллектив ведомства переживает за Елбасы.

Фото : КНБ18 июня 2020, 19:44

Сотрудники Комитета национальной безопасности пожелали скорейшего восстановления первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Коллектив Комитета национальной безопасности с искренним переживанием и сожалением воспринял известие об обнаружении коронавирусной инфекции у Елбасы. Мы желаем Нурсултану Абишевичу скорейшего восстановления, бодрости, энергии и сил, - говорится в сообщении.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что у Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.


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