Сотрудники КНБ пожелали скорейшего выздоровления Назарбаеву

Коллектив ведомства переживает за Елбасы.

Сотрудники Комитета национальной безопасности пожелали скорейшего восстановления первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Коллектив Комитета национальной безопасности с искренним переживанием и сожалением воспринял известие об обнаружении коронавирусной инфекции у Елбасы. Мы желаем Нурсултану Абишевичу скорейшего восстановления, бодрости, энергии и сил, - говорится в сообщении.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что у Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.

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