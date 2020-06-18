Сотрудники КНБ пожелали скорейшего выздоровления Назарбаеву
Коллектив ведомства переживает за Елбасы.
Фото : КНБ18 июня 2020, 19:44
Сотрудники Комитета национальной безопасности пожелали скорейшего восстановления первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.
Коллектив Комитета национальной безопасности с искренним переживанием и сожалением воспринял известие об обнаружении коронавирусной инфекции у Елбасы. Мы желаем Нурсултану Абишевичу скорейшего восстановления, бодрости, энергии и сил, - говорится в сообщении.
Сегодня, 18 июня, стало известно, что у Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.
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