Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Агрессивную обезьяну-алкоголика заперли в клетке до конца жизни

Ее отделили от сородичей.

Фото : IANS19 июня 2020, 15:12

Обезьяна в Индии получила эквивалент пожизненного заключения - ее поместили в собственную клетку после того, как она укусила более 250 человек, а также убила одного. Об этом пишет LadBible, передает zakon.kz.

По информации, Калуа была ручной обезьяной, принадлежащей местному оккультисту, который регулярно поил животное спиртным.

Шестилетний примат стал зависим от алкоголя. Когда хозяин обезьяны скончался, а алкоголь стал более недоступным, животное стало агрессивным.

После жалоб жителей, специалисты местного зоопарка поймали Калу и посадили в клетку к сородичам. К сожалению, ее поведение не улучшилось. В зоопарке решили, что примату необходимо оставаться изолированным от всех до конца своих дней.

Мы держали его в изоляции в течение нескольких месяцев, а затем перевели его в отдельную клетку. В его поведении не произошли изменения, и он остается таким же агрессивным, как и раньше. Прошло три года с тех пор, как его привезли сюда. Было решено, что он останется здесь до конца жизни, - сказал ветеринар зоопарка Мохд Насир.

Он отметил, что если Калуа освободят, он продолжит вредить людям.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты