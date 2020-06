Агрессивную обезьяну-алкоголика заперли в клетке до конца жизни

Обезьяна в Индии получила эквивалент пожизненного заключения - ее поместили в собственную клетку после того, как она укусила более 250 человек, а также убила одного. Об этом пишет LadBible, передает zakon.kz.

По информации, Калуа была ручной обезьяной, принадлежащей местному оккультисту, который регулярно поил животное спиртным.

According to the reports, Kalua was a pet monkey of a local #occultist who would regularly give him #liquor to drink.



Over a period of time, the monkey became alcoholic and when the occultist died, Kalua stopped getting liquor and became aggressive.



Photo: IANS (File) pic.twitter.com/peO5baANvY