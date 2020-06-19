Агрессивную обезьяну-алкоголика заперли в клетке до конца жизни

Ее отделили от сородичей.

Обезьяна в Индии получила эквивалент пожизненного заключения - ее поместили в собственную клетку после того, как она укусила более 250 человек, а также убила одного. Об этом пишет LadBible, передает zakon.kz.

По информации, Калуа была ручной обезьяной, принадлежащей местному оккультисту, который регулярно поил животное спиртным.

According to the reports, Kalua was a pet monkey of a local #occultist who would regularly give him #liquor to drink.



Over a period of time, the monkey became alcoholic and when the occultist died, Kalua stopped getting liquor and became aggressive.



Photo: IANS (File) pic.twitter.com/peO5baANvY — IANS Tweets (@ians_india) June 16, 2020

Шестилетний примат стал зависим от алкоголя. Когда хозяин обезьяны скончался, а алкоголь стал более недоступным, животное стало агрессивным.

После жалоб жителей, специалисты местного зоопарка поймали Калу и посадили в клетку к сородичам. К сожалению, ее поведение не улучшилось. В зоопарке решили, что примату необходимо оставаться изолированным от всех до конца своих дней.

Мы держали его в изоляции в течение нескольких месяцев, а затем перевели его в отдельную клетку. В его поведении не произошли изменения, и он остается таким же агрессивным, как и раньше. Прошло три года с тех пор, как его привезли сюда. Было решено, что он останется здесь до конца жизни, - сказал ветеринар зоопарка Мохд Насир.

Он отметил, что если Калуа освободят, он продолжит вредить людям.

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