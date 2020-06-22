Романтик не удался. Предложение руки и сердца обернулось пожаром в Шымкенте
Молодая парочка скрылась с места происшествия.
Фото : otyrar.kz22 июня 2020, 14:30
В Шымкенте парень решил сделать необычное предложение руки и сердца возлюбленной. Однако, стал виновником пожара, сообщает zakon.kz.
По информации "Отырар", это произошло в полночь с 19 на 20 июня.
Между христианским и мусульманским кладбищами парень выложил из лепестков алых роз сердечко и обставил свечками. А для убедительности своих намерений поджег еще и фейерверк.
Горячее предложение руки и сердца стало причиной серьезного пожара сухостоя. Один из салютов упал в сухую траву у кладбища и огонь моментально распространился по погосту. Смотритель кладбища позвонил в пожарную службу.
К месту возгорания был направлен один противопожарный расчет, огнеборцы за считанные минуты справились с огнем. Площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров. Молодая парочка скрылась с места происшествия.
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