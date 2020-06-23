За хранение двух мешков марихуаны мужчин приговорили к 11 годам

18 кг наркотиков подсудимые хранили в багажнике авто, стоявшего во дворе дома.

Жителей Жанаозена приговорили к 11 годам за хранение наркотиков, передает zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиненных по п.1,3, ч.3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Судом установлено, что один из подсудимых на своей машине из Жанаозена перевез два мешка и один сверток марихуаны в село Тенге, второму подсудимому, чтобы в дальнейшем сбыть. 18 кг наркотиков подсудимые хранили в багажнике авто, стоявшего во дворе дома.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области от 12 мая подсудимым назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы каждому, - сообщили пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!