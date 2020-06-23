Казахстанским клубам дали сертификаты на участие в турнирах УЕФА

"Астане" и "Кайсару" нужно будет провести тестирование искусственных газонов на домашних стадионах.

На онлайн-заседании комиссии Казахстанской федерации футбола (КФФ) по сертификации участников Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА была решена судьба казахстанских футбольных клубов, которым предстоит в сезоне-2020/21 защищать честь страны в Лиге чемпионов и Лиге Европы, передает zakon.kz.

С учетом выполнения казахстанскими участниками еврокубков критериев "Правил УЕФА по сертификации и финансовому FAIR PLAY" комиссия приняла следующие решения:

1. Выдать сертификат на участие в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020-2021 годов футбольному клубу "Астана" (Нур-Султан);

2. Выдать сертификаты на участие в Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 годов футбольным клубам "Кайрат" (Алматы), "Ордабасы" (Шымкент) и "Кайсар" (Кызылорда);

3. Футбольному клубу "Астана" надлежит завершить реконструкцию стадиона "Астана Арена" (Нур-Султан) в срок до 15 июля 2020 года и провести тестирование искусственного газона названного спортсооружения совместно с лабораторией, аккредитованной ФИФА;

4. Футбольному клубу "Кайсар" надлежит в срок до 01 августа 2020 года провести тестирование искусственного газона стадиона имени Гани Муратбаева (Кызылорда) совместно с лабораторией, аккредитованной ФИФА.

Тестирование искусственного покрытия футбольных полей команд-участниц еврокубков является ежегодной и предусмотренной турнирными циркулярами УЕФА процедурой.

Напомним, ранее "Кайрат", "Астана", "Кайсар" и "Ордабасы" узнали даты своих матчей в Европе.

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