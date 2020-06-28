Блокировка сети, прослушивание разговоров: В Туркменистане готовятся отмечать 63-летие президента

В стране ведется тотальный контроль за интернет-трафиком, прослушивание телефонных разговоров, использование агентурной сети.

В Туркменистане личный состав отделов и управлений МВД и МНБ переведен на усиленный режим несения службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на turkmen.news.

Объясняется это предстоящим 29 июня днем рождения президента и обеспечением в стране общественного порядка. В прежние годы подобного усиления не наблюдалось, пишет .

Опасения властей небезосновательны. Они зиждятся на прокатившейся в конце весны-начале лета волне пикетов и митингов в Турции, на Северном Кипре и США, которые устроили проживающие в этих странах соотечественники. Не ровен час, протестные акции будут подхвачены гражданами внутри страны, а потому власти готовы предотвратить любые возможные проявления гражданского неповиновения накануне и в сам день рождения главного именинника.

Усиленный режим несения службы предусматривает не только увеличение числа патрулей на улицах, в жилых кварталах и общественных местах, но и тотальный контроль за интернет-трафиком, прослушивание телефонных разговоров, использование агентурной сети, ведение постоянного наблюдения за всеми перемещениями гражданских активистов и "неблагонадежных" лиц, которых спецслужбы подозревают в связях с зарубежным диссидентским сообществом.

Источники издания в Ашхабаде сообщают о растущем среди населения недовольстве президентом.

Спецслужбы пытаются пресечь распространение внутри страны информации о протестах туркменов за рубежом, наказывая, в том числе, людей, устанавливающих на телефоны VPN для обхода блокировок "Туркментелекома". Тем не менее, информация об этом уже стала достоянием населения Туркменистана. И, чтобы не допустить социального бунта внутри страны, власти ввели усиленный режим в столице и регионах.

Ранее издание уже сообщало о появлении в обращении денежных купюр, на которых были выведены слова "Haramdag güm bol!" ("Харамдаг, пошел вон!"), а также листовок с изображением Бердымухамедова со словом "Ogry" ("Вор"). Источники turkmen.news в Балканском велаяте сообщили о прошедшей 24 июня агитации молодых людей среди стоявших с утра в очереди перед банкоматами жителей.

Молодые люди говорили, что "власть сделала всех рабами", что "всем заткнули рты, а если скажешь слово против, то сажают".

По сообщениям других источников, в некоторых регионах уже звучат призывы вооружаться и бесстрашно выступить всем вместе против диктатуры Г. Бердымухамедова.

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