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Футбол Казахстана получит от ФИФА 1,5 миллиона долларов

Из них 500 тыс. долларов выделены на развитие женского футбола.

Фото : sport-express29 июня 2020, 08:41

Международная федерация футбола (ФИФА) выделила 1,5 млрд долларов на помощь национальным федерациям в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

В рамках этой программы помощь будет оказана всем ассоциациям-членам ФИФА, в том числе и Казахстанской Федерации футбола.

Каждая из 211 ассоциаций, входящих в ФИФА, получит универсальный грант в размере 1 млн долларов, дополнительный грант в размере 500 тыс. долларов будет выделен на развитие женского футбола. Каждой из шести конфедераций направят по 2 млн долларов, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Помимо этого, каждая международная ассоциация сможет подать заявку на кредит в размере от 500 тыс. до 5 млн долларов, однако его сумма не должна превышать 35% от годовой выручки ассоциаций. Конфедерациям предложат кредит в размере 4 млн долларов.




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