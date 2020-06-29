Погоня полицейских за угонщиком в Усть-Каменогорске попала на видео
Проводится досудебное расследование.
Фото : auto.today29 июня 2020, 12:50
В Усть-Каменогорске угонщик совершил ДТП, пытаясь скрыться от полицейских, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, около 3-х часов ночи поступила информация о краже автомобиля. Незамедлительно был приведен в действие план "перехват".
Непродолжительная погоня закончилась ДТП. Водитель Mitsubishi, пытаясь скрыться от преследования, не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. Выйдя из автомашины мужчина попытался убежать от преследования, но был настигнут подоспевшими с двух сторон патрульными нарядами, - отметили в ведомстве.
На данный момент проводится досудебное расследование.
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