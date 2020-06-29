Казахстанец рассказал об атмосфере на футбольном стадионе в России

Там возобновили чемпионат.

19 июня в соседней России возобновили матчи внутренного чемпионата. Командам разрешается использовать по 5 замен за встречу, зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10% мест. О том, как проходят игры при таких условиях, рассказал казахстанский футболист, играющий за "Ростов", Бахтиер Зайнутдинов, передает zakon.kz.

Ранее у 6 игроков "Ростова" обнаружили коронавирус. ходили разговоры о том, что команда может уйти на двухнедельную самоизоляцию. Однако, в итоге на матч с тульским "Арсеналом" вышли футболисты с отрицательными тестами на коронавирус, в числе которых и казахстанец Бахтиер Зайнутдинов. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Ростова".

Самое главное - хочу передать нашим болельщикам спасибо за поддержку. Вас было очень слышно. Вас было очень мало - заполнилось 10%, но все же - вы нас поддержали, это очень круто! Играем ради вас. Желто-синий - самый сильный, - сказал наш соотечественник в эфире клубного Youtube-канала.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался доволен игрой.

Памятник надо поставить этим футболистам. И радоваться, что никто не умер и не травмировался. Мы поняли, что сможем сыграть с "Арсеналом" лишь после взятых вчера тестов, – заявил Валерий Карпин.

К слову. матч между "Оренбургом", за который выступает другой казахстанец Исламбек Куат, и "Краснодаром" не состоялся из-за вспышки коронавируса в оренбургском клубе. Судя по всему, "Оренбургу" засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Информации о здоровье Куата пока нет

Ранее стало известно, в каких условиях и с какими требованиями возобновят чемпионат Казахстана по футболу с 1 июля.

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