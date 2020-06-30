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Противовирусные препараты и градусники массово скупают в Кызылорде

В профильном департаменте пообещали, что до конца недели вопрос с нехваткой медикаментов будет решен.

Фото : 24.kz30 июня 2020, 10:24

В аптеках Кызылорды население массово скупает жаропонижающие и противовирусные препараты. В дефиците – парацетамол, аскорбиновая кислота, аспирин и даже обычные градусники, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", в профильном департаменте пообещали, что до конца недели вопрос с нехваткой медикаментов будет решен. Уже завтра в город планируют завезти крупную партию нужных лекарств. Ну а пока, вместо них покупателям рекомендуют приобретать другие аналоги.

Необходимые лекарственные препараты завезены в Казахстан. Сейчас обязательную сертификацию проходят около 1,5 млн жаропонижающих, 1 млн 200 тысяч коробок антибиотиков и порядка 100 тысяч коробок антивирусных препаратов. Со среды ожидается завоз большого количества лекарств в аптечную сеть региона, – сообщил руководитель отдела областного Депатртамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурбек Адильханов.


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