Директор больницы ЗКО намерена судиться с облздравом

Главврач заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и потребовала открывать больницы с большими профилями.

Директор инфекционной больницы ЗКО намерена судиться с облздравом из-за своего увольнения, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", Надия Ахметова была освобождена от занимаемой должности 29 июня.

Около двух недель назад стало известно, что директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава. Тогда главврач заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и потребовала открывать больницы с большими профилями, с соответствующим оборудованием, так как тяжелых больных стало очень много.

Тогда глава управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов сообщил, что никакого конфликта между ними не было и Надия Ахметова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Позже сотрудники областной инфекционной больницы выступили в защиту своего руководителя и попросили Болатбека Каюпова вернуть Надию Ахметову на прежнюю должность. Официальное письмо с просьбой подписали 18 работников больницы. На этот раз глава управления здравоохранения заявил, что Надия Ахметова официально находится на больничном.

– Пусть она сначала выйдет, и тогда мы будем разговаривать, - отметил тогда Болатбек Каюпов.

Однако 29 июня стало известно, что директор инфекционной больницы все же была уволена.

Сегодня я вышла на работу после больничного, мне позвонил руководитель отдела кадров и сказал, что я уволена. Хотя 24 июня я направила официальное письмо в облздрав с просьбой оставить без рассмотрения мое предыдущее заявление об увольнении, - отметила Надия Ахметова.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что директор ГКП на ПХВ "Областная инфекционная больница" Надия Ахметова 16 июня обратилась с письменным заявлением на имя руководителя управления здравоохрнения с просьбой об увольнении с должности по собственному желанию.

В соответствии с трудовым кодексом РК, работник при расторжении трудового договора по своей инициативе должен уведомить об этом работодателя за 1 месяц. За этот период Ахметова не обращалась с заявлением об отзыве своего заявления. В период с 15 июня по 28 июня она находилась на больничном по листу временной нетрудоспособности. 29 июня после выхода на работу был издан приказ о расторжении трудового договора с Надией Ахметовой по ее инициативе, - сообщили в ведомстве.

Теперь Надия Ахметова намерена обратиться в суд.

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