ВОЗ изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа

В Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку.

Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи такого вируса от животных к человеку, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мы внимательно изучим документ, который опубликовали ученые в Китае, чтобы посмотреть, что в нем нового, - сказал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он добавил, что до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.



Власти Китая также заявили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!