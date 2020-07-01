Почему приостановили курсирование трех пассажирских поездов 

Отмена маршрутов по данным направлениям на вагонах "Тальго" связана из-за низкой наполняемости пассажирских поездов.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал информацию о временной отмене курсирования трех поездов из вагонов "Тальго", сообщает zakon.kz.

Отмена маршрутов по данным направлениям на вагонах "Тальго" связана из-за низкой наполняемости пассажирских поездов, то есть отсутствует покупательская активность билетов у жителей. Средняя наполняемость пассажирских поездов на внутренних маршрутов по посадочным местам составляет 66%. Мониторинг показал, что зачастую в купе находится лишь один пассажир на всем пути следования. Также жители по своей инициативе возвращают билеты, - сказал он.

Следует отметить, что на железнодорожных вокзалах города Нур-Султан отсутствует скопление как провожающих, так и пассажиров, а в отдельных случаях лишь единицы.

По словам Байгабулов, это свидетельствует о настороженности жителей в связи с коронавирусной инфекции, тем самым минимизируют излишние контакты. Казахстанцы сократили свои поездки внутри страны на поезде, а в случае необходимости предпочтение отдают воздушному сообщению в виду кратковременности передвижения или личному автотранспорту.

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