Токаев: Банки не ведут активной борьбы
Бизнесу необходим финансовый ресурс
Фото : inbusiness.kz1 июля 2020, 14:29
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Нацбанка и отметил, что банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, сообщает zakon.kz.
По его словам, важнейшей задачей для Национального банка определена активная кредитная поддержка экономики и бизнеса.
Последние 3 года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро. Поэтому Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и МСБ, - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Президент заслушал отчет Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год, проведенной оценке качества активов банков второго уровня, о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активах Национального фонда.
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