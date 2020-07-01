Токаев: Банки не ведут активной борьбы

Бизнесу необходим финансовый ресурс

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Нацбанка и отметил, что банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, сообщает zakon.kz.

По его словам, важнейшей задачей для Национального банка определена активная кредитная поддержка экономики и бизнеса.

Последние 3 года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро. Поэтому Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и МСБ, - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент заслушал отчет Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год, проведенной оценке качества активов банков второго уровня, о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активах Национального фонда.

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