Футболист рассказал об атмосфере матчей без зрителей в Казахстане

Свой гол он посвятил врачам.

Нападающий костанайского "Тобола" Оралхан Омиртаев рассказал о том, каково играть при пустых трибунах в условиях повышенного внимания к санитарным нормам, передает zakon.kz.

Омиртаев стал автором одного из двух голов в матче костанайского "Тобола" с актауским "Каспием".

На самом деле, несмотря на счет, игра была тяжелая. Футбол возобновился после такой длинной паузы, хотя все старались подготовиться, настрой был соответствующий. Команда – молодцы, до конца бились, и я думаю, что мы заслужили сегодня эти три очки. Свой гол я хотел бы посвятить врачам и всем медицинским работникам, которые сейчас делают огромный объем работы и, конечно, нашим болельщикам, которым из-за этой ситуации пришлось смотреть футбол дома, - сказал футболист пресс-службе своего клуба.

Также он ответил на вопрос, как влияет на настрой футболистов, на эмоции, отсутствие болельщиков на трибунах.

Футбол – это спорт номер один благодаря любви людей, которые заполняют стадионы, создают поддержку. Конечно, атмосферы очень не хватает. Но ничего, мы все равно будем стараться радовать костанайцев. Рано или поздно все наладится, и болельщики вернутся на футбол, - заключил игрок.

Подробнее о первом после возобновления туре в КПЛ читайте здесь.

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