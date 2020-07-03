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Месси недоволен положением в "Барселоне" и хочет покинуть клуб

Последние неудачи каталонской команды послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах.

Фото : Газета.ru.3 июля 2020, 06:39

Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

По данным Cadena SER, 33-летний нападающий сейчас склоняется именно к такому варианту, несмотря на то, что изначально игрок и клуб успешно вели переговоры о продлении контракта.

Последние неудачи каталонской команды послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах.

Cadena SER отмечает, что Месси сообщил своим самым близким людям в раздевалке сине-гранатовых, что не хочется становиться обузой для "Барсы".

Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также о того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.


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