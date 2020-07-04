За последние годы самый крупный штраф наложен на фигурантов по делу экс-министра нацэкономики

Сумма штрафа, к которому были приговорены Есмуханов и Смагулов, составила 672 млн тенге.

За 2018-2019 годы и 6 месяцев 2020 года судом к выплате штрафов приговорены 1096 взяточников на общую сумму 8,6 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

- С начала года в Казахстане количество зарегистрированных особо тяжких коррупционных преступлений возросло в три раза относительно аналогичного периода 2019 года. По тяжким коррупционным преступлениям рост составил 10%. На 22% увеличилось пресечение фактов системной коррупции, - озвучил на онлайн брифинге руководитель Департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов.

По его словам, за прошедшие полгода Антикор возместил в казну 33,2 млрд тенге, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года (15,2 млрд тенге). За последние 2,5 года возмещено 74,6 млрд тенге или 91% от установленного ущерба. На эти деньги можно построить 37 типовых школ или 70 детских садов.

За 2018-2019 годы и 6 месяцев 2020 года судом к выплате штрафов приговорены 1096 взяточников на общую сумму 8,6 млрд тенге. Средний размер штрафа составил 8 млн тенге. Максимальный штраф за этот период составил 672 млн тенге, к которому приговорили граждан Есмуханова и Смагулова по фактам дачи взяток по делу экс-министра национальной экономики.

В 2020 году самый крупный штраф в 411 млн тенге наложен судом на бывшего ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Уалиева.

Говоря о проекте "Сапалы жол", реализуемого под эгидой антикоррупционной программы "Адалдық алаңы" совместно с Национальным центром качества дорожных активов, спикер отметил, что одним из его результатов стало выявление и блокировка завышения стоимости ремонта дорог на 12,5 млрд тенге. Но подобные показатели пока не отражаются в официальных отчетах Комитета правовой статистики и специальных учетов, поэтому Антикоррупционная служба активно работает над тем, чтобы они учитывались при оценке эффективности ведомства.

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