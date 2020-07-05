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В Казахстане медики продолжат получать надбавки при заражении медиков коронавирусом

По-прежнему, каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 21:03

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заверил, что медики будут продолжать получать надбавки, передает zakon.kz.

Все правила, которые были отработаны, не снимаются с повестки дня. Решением комиссии каждый случай должен рассматриваться. При подтверждении заражения обязательно выплаты будут продолжаться, - заявил Тугжанов.


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