В Казахстане медики продолжат получать надбавки при заражении медиков коронавирусом
По-прежнему, каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией.
Фото : Pixabay5 июля 2020, 21:03
Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заверил, что медики будут продолжать получать надбавки, передает zakon.kz.
Все правила, которые были отработаны, не снимаются с повестки дня. Решением комиссии каждый случай должен рассматриваться. При подтверждении заражения обязательно выплаты будут продолжаться, - заявил Тугжанов.
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