Ко Дню столицы жамбылских медиков отметили государственными наградами

Бердибек Сапарбаев поблагодарил их за самоотверженную и кропотливую работу в борьбе с пандемией коронавируса.

В режиме видеоконференцсвязи аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел встречу с медицинскими работниками, награжденными государственными медалями и орденами ко Дню столицы, сообщает zakon.kz.

Бердибек Сапарбаев поблагодарил их за самоотверженную и кропотливую работу в борьбе с пандемией коронавируса.

Умение и опыт, самопожертвование медиков делают их профессию одной из самых уважаемых в обществе. Ваша высокая миссия учит вас быть терпеливыми и понимающими. Каждый из вас обладает неисчерпаемым запасом человеколюбия. С появлением пандемии коронавируса вы и ваши коллеги работаете в экстренном режиме и условиях колоссальных перегрузок. Большое спасибо вам за верность клятве Гиппократа! – сказал глава региона.

Бердибек Сапарбаев также поздравил всех с Днем столицы.

Сегодняшний праздник является символом достижений Республики Казахстан. Город Нур-Султан стал гарантом дружбы и единства нашего народа, символом обновления и независимости государства. Несомненно, столица является предметом гордости всех казахстанцев. И в такой прекрасный праздник мы не могли не отметить титанический труд наших медработников. Желаем, чтоб каждый житель нашей страны был здоров и счастлив. Мира и благополучия каждой семье, процветания Казахстану! - пожелал аким области.

Всего 10 медработников были награждены государственными орденами, медалями и грамотами, - говорится в сообщении пресс-службы акима Жамбылской области.

Орденом "Парасат" награждена врач-эпидемиолог областной многопрофильной детской больницы Гулфайра Мырзабекова, орденом "Құрмет" - врач-инфекционист областной многопрофильной детской больницы Елена Пак. Орденом "Ерең еңбегі үшін" отмечены заслуги врача-инфекциониста областного центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита Гульнары Байдаулетовой, врача-инфекциониста областной многопрофильной детской больницы Елеусиза Кайынбаева, старшего фельдшера областной станции скорой медицинской помощи Марины Овечкиной, старшей медсестры областного специализированного реабилитационного центра Фариды Усенбаевой.

Медалью "Шапағат" награждены врач-реаниматолог научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии Алмас Алибеков, врач-эпидемиолог областной многопрофильной детской больницы Бекболат Кенесбаев. Почетную грамоту Республики Казахстан вручили врачу-реаниматологу научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии Даурену Нарбаеву, врачу-инфекционисту областной многопрофильной детской больницы Лизе Тургановой.

Сотрудники сферы здравоохранения никогда не оставались без внимания и поддержки. Спасибо всем большое, что цените наш труд! Сегодня весь мир борется с опасным вирусом. Хочу поблагодарить своих коллег, которые трудятся день и ночь. Никакие трудности и опасности их не сломили. Могу с уверенностью сказать, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить боль и страдания пациентов, - сказала Елена Пак.

Она, пользуясь случаем, обратилась к жителям с просьбой выдержать карантинный период, соблюдать все санитарные требования. Елена Пак призвала переболевших коронавирусом стать донором крови, чтобы защитить жизнь и здоровье больных.

Гульфайра Мырзабекова отметила, что сейчас медработникам приходится нелегко. К сожалению, с каждым днем больных становится все больше. Врач-эпидемиолог попросила граждан по возможности сидеть дома и не устраивать семейные торжества.

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