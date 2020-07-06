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Названы города, где живет больше всего миллиардеров

Эксперты назвали мегаполисы, где живет больше всего миллиардеров. На первом месте – Нью-Йорк.

Фото : Twitter6 июля 2020, 19:52

Аналитики консалтинговой компании Wealth-X назвали города, где в 2019 году проживало больше всего людей, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Больше всего миллиардеры любят Нью-Йорк, передает zakon.kz.

Американский город оказался на первом месте меаполисов, где живет больше всего миллиардеров – 113 человек. Далее по популярности у состоятельных людей идут Гонконг (96 человек), Сан-Франциско (77), Москва (73) и Лондон (66).

Также известно, что в столице Китая Пекине живет 57 миллиардеров, в Сингапуре 45, в Лос-Анджелесе 44, в Дубае 35, в бразильском Сан-Паулу 33 человека, в Стамбуле и Ханчжоу по 32 миллиардера, а в японской столице Токио – 30.


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