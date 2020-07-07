По какой цене закупают лекарства для клиник в Казахстане

К примеру, порошок "ЦЕФ-триаксон" закупают по 77 тенге, "парацетамол" за 341 тенге, "азитромицин" по 796 тенге.

Председатель правления "СК-Фармация" Берик Шарип рассказал, по какой цене закупаются лекарственные средства и медицинские изделия, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что предельные цены на лекарственные средства и медизделия устанавливаются министерством здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Порошок "ЦЕФ-триаксон" 500 мг мы поставляем по 77 тенге за флакон, то граммовый за 155 тенге. "Азитромицин" - одну упаковку покупаем за 796 тенге, "парацетамол" в суппозиториях - за 341 тенге, - сообщил Берик Шарип на брифинге в СЦК.

По его словам, "СК-Фармация" не поставляет лекарственные средства фармацевтическим дистрибьюторам и оптовым компаниям. Препараты и медицинские товары компания поставляет только в больницы и клиники в рамках бесплатного лекарственного обеспечения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!