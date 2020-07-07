В Нур-Султане в текущем году соцжилье получат 8 тыс. человек

Ключи от доступного жилья уже в июле получат 1200 очередников.

В текущем году в столице построят 8 тыс. социальных квартир, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Ключи от доступного жилья уже в июле получат 1200 очередников: это малообеспеченные горожане, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты, пенсионеры, многодетные семьи и очередники Жилстройсбербанка.

В текущем году по поручению Главы государства будет увеличен объем доступного социального жилья в три раза. Восемь тыс. очередников получат квартиры: это социально-уязвимые слои населения, малообеспеченные горожане, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, пенсионеры, многодетные и т.д. Во время карантина со строителями проводим онлайн-совещания, сверяем часы, с каждым работаем в ручном режиме. С нашей стороны оказываем поддержку. Максимально будем разгружать очередников, стоящих на жилье. Кроме того, в текущем году квартиры также получат наши медработники, учителя, социальные работники, полицейские, которые на протяжении всех этих месяцев стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Также в текущем году готовим задел на следующие годы, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Также в текущем году свои квартиры получат 8 тыс.дольщиков, которые годами ждали завершения строительства долгостроев.

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