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Токаев проведет расширенное заседание правительства

Заседание пройдет в 11:00.

Фото : Акорда10 июля 2020, 10:08

Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, передает zakon.kz.

Заседание пройдет в 11:00 в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также будут рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности Правительства и задачи на предстоящий период, - сообщил Уали.

Пресс-служба Президента проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте в Twitter.


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