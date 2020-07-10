Токаев проведет расширенное заседание правительства
Заседание пройдет в 11:00.
Фото : Акорда10 июля 2020, 10:08
Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, передает zakon.kz.
Заседание пройдет в 11:00 в режиме видеоконференцсвязи.
На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также будут рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности Правительства и задачи на предстоящий период, - сообщил Уали.
Пресс-служба Президента проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте в Twitter.
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