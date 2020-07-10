Менеджер рассказал о мотивации Жумагулова в дебютном бою в UFC

Дебют нашего соотечественника состоится в ночь с 11 на 12 июля по казахстанскому времени на турнире UFC 251.

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова, рассказал о его главной мотивации в дебютном бою в UFC, передает zakon.kz.

Дебют нашего соотечественника состоится в ночь с 11 на 12 июля по казахстанскому времени на турнире UFC 251 на Бойцовском острове (остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ). Соперником Жумагулова станет бразилец Раулин Паива (19-3). Турнир из ОАЭ покажут в Казахстане в прямом эфире - трансляция начнется в 3:55 по времени Нур-Султана. С каким настроем Жалгас выйдет в октагон, рассказал его менеджер Саят Абдрахманов.

Сейчас у нас на родине не самые лучшие времена, складывается впечатление что каждый день мы только и видим плохие новости и события. В такое не самое простое время хочется порадовать Казахстан победой и хоть немного поднять настроение нашим людям. Уверен, что Жако сделает все возможное и невозможное для победы. Рахмет всем за поддержку, - написал Абдрахманов в Instagram.

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