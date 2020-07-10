Актюбинские курсанты привели в порядок братскую могилу, где захоронены сотни бойцов

В годы войны в Актюбинске работали военные госпитали, куда с фронта привозили раненых солдат.

Курсанты военно-технической школы г. Актобе провели уборку братской могилы, где захоронены 293 бойца Красной Армии, погибших в эвакуационных госпиталях во время войны, сообщает zakon.kz.

Они очистили территорию братского захоронения от мусора, подмели дорожки, помыли памятник Неизвестному солдату и мемориальную плиту братского захоронения.

- В 2015 году директор филиала военно-технической школы города Актобе полковник Малик Жездибаев предложил взять шефство над мемориалом, в который входят памятник Неизвестному солдату, мемориальная плита и братская могила красноармейцев, - говорит руководитель отдела военно-патриотического воспитания подполковник запаса Темир Молдагазин. - С тех пор работы по уборке захоронения мы проводим каждый месяц. Состав воспитанников школы постоянно меняется, на обучение приходят новые юноши. Этим ритуалом мы хотим привить им любовь к истории родного края, дать возможность внести вклад в сохранение мировой истории и культуры.

Благоустройство воинских захоронений, мемориалов, памятников, посвященных Великой Отечественной войне, предусмотрено в рамках праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Однако, как отмечалось ранее, военные уже не один год на постоянной основе проводят подобную работу по собственной инициативе.

В годы Великой Отечественной войны в Актюбинске работали военные госпитали, расположенные в зданиях 13-ой и 15-ой школ. С фронта сюда привозили солдат с ранениями разной степени тяжести. Умерших красноармейцев хоронили на кладбище в братских могилах. Спустя 40 лет останки были перезахоронены в единой могиле, ставшей мемориалом.

На памятной плите, установленной 10 лет назад, высечены фамилии людей, чьи личности удалось установить. Огромный вклад в установление личностей неизвестных солдат внес поисковый отряд, созданный в 60-х годах учителем географии городской школы № 15 Николаем Нелюбовым.

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