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В Шотландии предложили купить остров по цене квартиры

Остров находится в центре озера Лох-Ломонд.

Фото : Wikipedia10 июля 2020, 19:21

В Шотландии выставлен на продажу целый необитаемый остров под названием Inchconnachan. Объект предложили купить за 500 тысяч фунтов (44,8 миллиона рублей), то есть по цене квартиры в Лондоне, передает zakon.kz.

Остров находится в центре озера Лох-Ломонд. Площадь территории, покрытой густой растительностью, — 42 гектара. Добраться до острова, на котором никто не жил на протяжении 20 лет, можно только на лодке. Таким образом, это идеальное место для тех, кто хочет уединиться, пишет Metro.

На острове также есть небольшой деревянный дом, построенный в 1920-е годы. Поскольку здание не подлежит ремонту, было получено согласие на его снос и постройку нового дома с пятью спальнями. Кроме того, планируется возвести небольшую хижину, лодочную станцию и пирс.

В апреле появилась информация о продаже острова на любимом курорте россиян в Турции.

Стоимость объекта — 18 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей).


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